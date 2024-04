Verso Milan-Genoa: l'ultima sconfitta a San Siro contro il Grifone risale al 2020

vedi letture

La settimana di Milan-Genoa è ufficialmente iniziata. Nonostante l'aritmetica conquista della Champions League grazie al pareggio fra il Napoli e la Roma di domenica pomeriggio, la formazione di Stefano Pioli punta ed auspica a terminare nel migliore dei modi la stagione blindando il secondo posto in classifica, che a livello remunerativo ha maggior valore rispetto ad un semplice terzo o quarto posto.

Il prossimo avversario in campionato del Milan sarà per l'appunto il Grifone, squadra sorpresa di questo campionato dell'ex Gilardino. Storicamente il bilancio a San Siro contro i liguri sorride nettamente a favore dei rossoneri, la cui ultima sconfitta risale addirittura all'8 marzo 2020, in piena epoca Covid, o meglio, all'inizio della pandemia.

In quell'occasione il Milan di Stefano Pioli dovette arrendersi in un surreale San Siro vuoto al Genoa di Davide Nicola, che si impose per 2 a 1 grazie alle reti di Pandev e Cassata.