Speranza per Saele, Allegri studia l'attacco
Finita la sosta, per fortuna del Milan visti gli esisti disastrosi a livello di infermeria, ricomincia il campionato. I rossoneri saranno impegnati domenica sera alle 20.45 a San Siro contro la Fiorentina, in occasione della settima giornata di campionato. Al di là delle assenze pesanti, sarà una gara complicata perché ci si ritrova davanti una squadra Viola ferita nell'orgoglio e a caccia della prima vittoria in Serie A quest'anno; inoltre la sfida segna anche il ritorno di Stefano Pioli a San Siro, per la prima volta da avversario. Insomma, i temi sul tavolo sono tantissimi.
Come detto, lo stop per le Nazionali ha portato solo cattive notizie a Massimiliano Allegri che di fatto ha perso tre giocatori per la partita di domani: non ci saranno Rabiot (fuori un mese), Pulisic (tre settimane) ed Estupinan che non si è allenato neanche oggi ed è in forte dubbio. Inoltre il tecnico livornese deve valutare le condizioni di Alexis Saelemaekers e di Christopher Nkunku: il belga si è allenato in gruppo ma per la sua titolarità sarà decisiva la rifinitura di sabato; per il francese c'è da smaltire a un piede e la sua presenza o meno potrebbe condizionare le scelte di Allegri. Oggi ha svolto terapie personalizzate e se non dovesse esserci, infatti, prende piede l'ipotesi Leao-Loftus come coppia d'attacco, in modo da tenersi almeno Gimenez come rincalzo offensivo.
Al momento però, la speranza è che non ci siano ulteriori problemi e che dunque in avanti ci siano Leao e El Bebote. A centrocampo fiducia a Bartesaghi sulla sinistra, mentre sulla destra spazio a Saelemaekers se dovesse essere confermato il suo recupero: in mezzo Modric con Fofana e Loftus ai lati. Non cambia la retroguardia con Maignan che sarà difeso dall'ormai consolidato terzetto Tomori-Gabbia-Pavlovic. Oltre a Cheveyo Balentien, da capire se verrà promosso qualcuno da Milan Futuro.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)
16 Maignan
23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic
56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 8 Loftus-Cheek, 33 Bartesaghi
7 Gimenez, 10 Leao
A disp.: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 4 Ricci, 18 Nkunku, 25 Balentien
All. Massimiliano Allegri
Indisponibili: Jashari, Rabiot, Pulisic, Estupinan
Squalificati: -
Diffidati: -
DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA
Data: domenica 19 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Mondin – Bahri
IV Uomo: Arena
VAR: Abisso
AVAR: Di Paolo
