Cudicini: ”Maignan tra i 3 più forti al mondo. Garantisce affidabilità”

Nell'intervista concessa a Sportweek, Carlo Cudicini, attuale responsabile dei giocatori in prestito, Club Ambassador del Chelsea ed ex portiere rossonero, ha parlato tra le varie tematiche di Mike Maignan e della scuola italiana dei portieri. Queste le sue parole:

Chi sono i 3 portieri più forti al mondo? "Donnarumma lo metto senz'altro, e non soltanto perché è italiano. Alisson è sicuramente un altro portiere che ha dimostrato negli anni costanza e, per un portiere, la costanza è fondamentale. E poi Maignan, e non per un fatto di cuore: l'anno scorso ha attraversato un paio di mesi di crisi, ma sai sempre cosa ti garantisce, e l'affidabilità è requisito fondamentale".

Perché la scuola italiana dei portieri è considerata la migliore in Europa? "Siamo stati i primi ad avere grandi preparatori di portieri. Abbiamo capito l'importanza del ruolo e di conseguenza eravamo cinque anni avanti a tutti, poi qualcuno ha iniziato a venirci dietro, vedi la Spagna. Gli inglesi, invece, sono sempre rimasti attardati. Dopo 26 anni che vivo qua, ancora mi stupisco del fatto che non riescano a produrre un portiere da top tre nel mondo".