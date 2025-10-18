Dall'Inghilterra, il Nottingham esonera Postecoglou dopo otto partite

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - L'avventura di Ange Postecoglou al Nottingham è durata poco, appena 39 giorni. E una ventina di minuti dopo il termine della partita col Chelsea (che ha vinto 3-0) è arrivata la comunicazione via social del suo esonero. Era subentrato solo il 9 settembre a Nuno Espirito Santo.

Sotto la sua guida, i "Reds" delle Midlands sono scivolati dal decimo al 17/o posto in Premier League, con un bilancio disastroso: quattro sconfitte e un pareggio, dieci gol subiti e uno solo segnato. Sono state otto le partite sotto la guida di Postecoglou in tutte le competizioni, tutte senza vittorie. (ANSA).