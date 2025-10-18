Serie A, la classifica aggiornata: Inter in vetta con Roma e Napoli a +2 sul Milan

News
di Francesco Finulli

I nerazzurri balzano prepotentemente in vetta alla classifica agganciando il Napoli e la Roma stessa. In attesa dei risultati di Milan e Juventus, attualmente dunque la Serie A ha tre padroni. Vediamo di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA

1. Inter 15*
2. Napoli 15*
3. Roma 15*
4. Milan 13 
5. Juventus 12
6. Atalanta 10 
7. Bologna 10
8. Sassuolo 10* 
9. Como 9
10. Cremonese 9 
11. Cagliari 8 
12. Udinese 8 
13. Torino 8*
14. Lazio 7 
15. Lecce 6*
16. Parma 5   
17. Verona 4*
18. Fiorentina 3 
19. Pisa 3*
20. Genoa 2 
*una partita in più