Allegri sugli infortuni: "Sarà un bene accorpare le soste"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - "C'è sempre una soluzione, un passo avanti importante e' quello di accorpare le soste in modo da avere un tempo più lungo per recuperare. Ma bisogna essere un po' fatalisti. Questo e' un periodo pericoloso, le soste di novembre e marzo sono quelle più a rischio come dimostrato statisticamente".

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, non alimenta le polemiche in seguito agli infortuni che hanno colpito i giocatori rossoneri impegnati con le loro Nazionali come Rabiot e Pulisic. Entrambi, dice Allegri, non saranno disponibili prima della prossima sosta. Da valutare Nkuku, mentre Saelemaekers è disponibile. Allegri non fa drammi perché, spiega, nessuna protesta può servire a portare in campo gli infortunati. Tuttavia, potrebbe essere utile - e' la proposta di Allegri - anticipare le partite serali alle 20 per favorire il riposo e il recupero. (ANSA).