Terim: "Allegri è un grande allenatore. Modric una leggenda vivente, e non sono sorpreso faccia ancora la differenza"

Il doppio grande ex della partita Fatih Terim è stato intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport in merito alla sfida in programma domani sera a San Siro tra Milan e Fiorentina, squadra che lo storico allenatore turco ha avuto il modo e l'onore di allenare nel corso della sua carriera.

Terim, le sta piacendo il nuovo Milan di Allegri?

"Sì e non sono stupito. Allegri è un grande allenatore, normale stia riportando in alto i rossoneri dopo un anno al di sotto delle attese".

Modric, però, ce l’ha solo Allegri. Se l'aspettava ancora così in palla a 40 anni?

"Luka è uno dei più grandi calciatori dell’epoca moderna, una leggenda vivente. E no, non sono sorpreso che faccia ancora la differenza. Rispetto al passato, oggigiorno i giocatori hanno gli strumenti per allungarsi la carriera, curando tutti i dettagli e vivendo da veri professionisti. In questo, Modric credo sia un esempio".