Probabile formazione Udinese: Cioffi ha tutti disponibili, dubbio in attacco

Non sono previste grosse variazioni in casa Udinese per quanto riguarda l’undici di Cioffi per affrontare il Milan. Recuperato Masina, che torna a disposizione dopo il lungo infortunio, sempre out Davis. In porta nel 3-5-2 Silvestri con in difesa Kabasele, Bijol e Nehuen Perez. Sulla fascia sinistra ballottaggio Zemura-Kamara con il primo in vantaggio, mentre dall’altro lato dovrebbe esserci Ebosele visti i 120 minuti giocati da Ferreira in Coppa Italia. Walace in cabina di regia con Samardzic mezzala insieme a uno tra Payero, Lovric e un Pereyra che però dovrebbe essere riconfermato sulla trequarti. Success in vantaggio su Lucca per completare il duo offensivo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra, Success. All. Cioffi