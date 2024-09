probabile formazione Verso Bayer-Milan: Morata in panchina, Pavlovic con Gabbia

vedi letture

Vigilia di Bayer Leverkusen-Milan, seconda giornata della fase a campionato della UEFA Champions League 2024/25. I rossoneri affrontano una squadra giovane, fresca, dinamica, offensiva e soprattutto molto forte: gli attuali campioni di Germania, che l'anno scorso hanno perso un'unica partita in stagione, faranno di tutto per dare del filo da torcere alla squadra di Fonseca. Queste le probabili scelte del mister rossonero per cercare di andare in Germania per battere la squadra allenata da Xabi Alonso.

Tra i pali c'è ovviamente Mike Maignan, reduce dal clean sheet della sfida di San Siro con il Lecce. In difesa due ballottaggi: Gabbia e Theo sono sicuri di un posto, mentre gli altri due se li giocano rispettivamente Emerson e Calabria, con il capitano che ha recuperato dal problema all'adduttore, e Gabbia e Tomori, con l'italiano in vantaggio La coppia di centrocampo ormai sta trovando connessioni e intesa, per questo Fonseca si affida ancora a Reijnders e Fofana. In attacco, sugli esterni, ci sono ovviamente Leao e Pulisic, mentre la coppia offensiva sarà composta da Abraham ed uno tra Loftus-Cheek e Morata. Lo spagnolo, che era uscito un po' acciaccato contro il Lecce, oggi si è allenato regolarmente: bisogna capire come sta fisicamente e quanto Fonseca voglia rischiarlo. Per il momento è in vantaggio il centrocampista inglese, specialmente dopo le parole del tecnico portoghese in conferenza: "Ha fatto un grosso sforzo per giocare l'ultima partita. È in dubbio e lo gestiremo. Vediamo come starà domani, non vogliamo correre rischi". Torna anche Okafor, out col Lecce per un affaticamento.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 46 Gabbia 31 Pavlovic 19 Theo

29 Fofana 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

90 Abraham

A disp.: 69 Nava, 96 Torriani, 22 Emerson Royal, 23 Tomori, 42 Terracciano, 28 Thiaw, 80 Musah, 7 Morata, 21 Chukwueze, 17 Okafor. All. Paulo Fonseca.

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Sportiello

Ballottaggi: Calabria/Emerson, Gabbia/Tomori, Morata/Loftus-Cheek

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Sandro Schärer SUI

Assistenti: Stéphane De Almeida SUI - Jonas Erni SUI

IV ufficiale: Lionel Tschudi SUI

VAR: Fedayi San SUI

AVAR: Pol van Boekel NED

DOVE VEDERE BAYER LEVERKUSEN-MILAN

Data: martedì 1 ottobre 2024

Ore: 21.00

Stadio: BayArena, Leverkusen

TV: Sky Sport, NOW tv

Web: MilanNews.it