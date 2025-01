probabile formazione Verso Como-Milan: Bennacer dal primo minuto, ballottaggio in attacco

Dopo il deludente pareggio di San Siro contro il Cagliari, stasera i rossoneri saranno a Como per il recupero della diciannovesima giornata di campionato. Nel post partita di sabato sera Conceiçao ci è andato giù pesante per la mancata vittoria e, nonostante ieri non abbia parlato in conferenza stampa, non ci sono dubbi con che umore arrivi alla sfida di questa sera del Sinigaglia.

In difesa ci dovrebbe essere il ritorno dal primo minuto di Emerson Royal che ha saltato il Cagliari per squalifica, a meno che Conceiçao non decida di puntare ancora su Calabria. A centrocampo spazio al trio composta da Fofana, Reijnders e Bennacer, mentre in attacco c'è aperto un ballottaggio tra Morata e Abraham.

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

22 Emerson 23 Tomori 28 Thiaw 19 Theo Hernandez

4 Bennacer 29 Fofana 14 Reijnders.

11 Pulisic 7 Morata 10 Leao

All.: Conceiçao

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 20 Jimenez, 46 Gabbia, 31 Pavlovic, 2 Calabria, 42 Terracciano, 80 Musah, 18 Zeroli, 77 Omoregbe, 90 Abraham, 73 Camarda.

Indisponibili: Florenzi, Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor

Squalificati: /

Diffidati: Fofana, Morata

Ballottaggi: Emerson-Calabria, Morata-Abraham

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Giallatini – Colarossi

IV Ufficiale: Ghersini

VAR: Serra

AVAR: Fabbri

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: martedì 14 gennaio 2025

Ore: 18.30

Stadio: Comunale Giuseppe Sinigaglia

Diretta TV: DAZN, Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it