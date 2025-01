Problemi all'aduttore per Pulisic, al suo posto è pronto Jimenez

Piove sul bagnato per il Milan dopo un primo tempo davvero poco fruttuoso questa sera a Como. Infatti, nel finale di tempo si fa male anche Pulisic in una partita già complicata di per sè.

Al 43' l'americano si ferma per un problema all'aduttore. Nel corso della ripresa potrebbe entrare al suo posto Jimenez. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni dell'americano del Milan.