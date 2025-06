Processo doppia Curva: nel pomeriggio attesa la prima sentenza

Nel pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno, è attesa la sentenza di primo grado per quanto riguarda il processo "Doppia Curva", che coinvolge 16 elementi di spicco del tifo organizzato di Milan e Inter. Il pronunciamento avverrà nella giornata di oggi all'interno dell'aula bunker del carcere di San Vittore a Milano. Domenica la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Jacopo Cappetta, legale degli imputati della Curva Sud rossonera, che per la prima volta da inizio processo ha parlato sul tema: leggi qui l'intervista. Resta connesso con MilanNews.it per rimanere aggiornato in tempo reale su questa e altre novità legate al mondo Milan.

La posizione della Curva Sud:

La Curva Sud Milano non è un'associazione a delinquere:

* I fatti contestati sono estemporanei, si tratta di fatti mai preordinati dai leader, quasi sempre commessi in contesti extra stadio, che non rispettano quindi i requisiti per determinare un reato associativo.

* Escluso il coinvolgimento di tutti i membri della Curva Sud nelle attività tangenziali allo stadio: gestione parcheggi, baracchini, merchandising, concerti, estorsioni extraterritoriali e rivendita dei biglietti

* Esclusa ogni ipotesi di business/tornaconto personale

* Rapporti sempre corretti con la società Milan che, nel corso del tempo, si è sempre "vantata" della sua tifoseria, utilizzando spesso sui canali ufficiali immagini, coreografie e contenuti della Curva Sud

* Rispetto dei regolamenti, rapporti intrattenuti solo con lo SLO e senza mai richieste di vantaggi e privilegi

* Documentate negli anni numerose iniziative di beneficenza attiva, ovvero non semplice raccolte fondi ma vere e proprie attività in cui sono stati protagonisti in prima persona i ragazzi della Sud

Auspichiamo la completa assoluzione dal reato associativo e il ritorno (a prescindere da queste sentenze), di tutti gli striscioni e delle bandiere di tutti i gruppi della Curva del Milan.