Procura Federale, ora parte il processo alle intenzioni? Il calcio italiano ha ben altri problemi e priorità

In mattinata l'ANSA ha comunicato che la Procura Federale ha aperto un'indagine su presunti cori contro la Juve intonati dai calciatori del Milan in pullman, di ritorno a Milano dopo la trasferta di Roma. Il Procuratore Federale Chinè dopo aver visionato il filmato ha deciso di far luce sull'episodio "per accertare l'eventuale violazione dei canoni di lealtà, probità e correttezza ed individuarne i responsabili".

Notizia che sinceramente ha lasciato stupiti e perplessi un po' tutti, visto dal filmato si evince chiaramente come Adli e compagni non siano a conoscenza del testo del famoso coro cantato sulle note di "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri. Urla e frasi biascicate, ma l'incriminato "gobbo juventino" non si riesce a percepire con assoluta chiarezza in nessun modo.

Il benaltrismo è un esercizio dannoso e antipatico, ma questo zelo su un video totalmente innocuo stride in modo fastidioso con i tantissimi non-interventi per i tanti episodi di cori razzisti ascoltati tristemente anche negli ultimi mesi nei vari stadi di Serie A. Il movimento calcistico italiano ha bisogno di ben altro.