Profondità Milan, l'unico reparto completo al momento è la difesa

Per risvegliare il Milan da un inizio di stagione intorpidito e poco efficiente, Paulo Fonseca ha messo dentro due punte e una squadra più equilibrata nonostante quattro giocatori offensivi in campo contemporaneamente. Questo cambio di modulo e struttura ha portato i suoi frutti a partire dalla gara contro l'Inter e pure contro il Bayer Leverkusen, pur nella sconfitta, si è visto qualche segnale incoraggiante. L'unico punto interrogativo che rimane è su come la squadra riuscirà a sostenere questo modulo per tutta la stagione,

In attacco gli unici sostituti sono Chukwueze, Jovic e Okafor: i primi due non sembrano per niente in palla, il terzo va a ondate e non sempre il tecnico portoghese lo "vede". A centrocampo la situazione è ancora più critica dopo l'infortunio di Bennacer: di fatto Fofana non ha la sua riserva se non Musah che però sta imparando a fare un ruolo che non sarebbe il suo. L'unico reparto sereno, al momento, è quello dei difensori centrali: ce ne sono quattro - Gabbia, Tomori, Pavlovic e Thaiw - e sono tutti interscambiabili, sulla carta. Lo riporta oggi in un articolo di commento il Corriere dello Sport.