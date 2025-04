PSG, altro record: 39 gare senza perdere in trasferta, superato il Milan di Sacchi

Luis Enrique, tecnico del PSG, è soddisfatto dopo il pareggio in casa del Nantes. L'1-1, infatti, ha permesso ai parigini di raggiungere un record incredibile, ovvero quello di 39 partite in trasferta senza sconfitta (il record precedente era del Milan di Sacchi, nel 1993): "Bisogna parlare di questo record e dei nostri giocatori - ha dichiarato l'ex Barcellona ai microfoni di Dazn -. Si batte il record di imbattibilità fuori casa fatto dal Milan di Capello e Sacchi. Non era un obiettivo all'inizio ma dimostra che si sta migliorando. È un dato molto positivo".

Ma Luis Enrique ha dimostrato di essere un perfezionista, il tecnico asturiano ha parlato immediatamente del gol incassato: "Il gol è un errore grave, il calcio è fatto di errori, è così. Ci sono state molte cose positive ma una squadra di questo livello non deve fare questo tipo di errori", ha voluto sottolineare.

L'obiettivo, dunque, è quello di continuare ad alzare l'asticella: "Vogliamo sempre migliorare. C'è ancora una competizione, non conto la Coppa del Mondo per club perché per me è la prossima stagione. L'obiettivo è continuare a lavorare per finire bene la stagione", ha ribadito riferendosi alla Champions League. I francesi, infatti, affronteranno l'Arsenal nella semifinale: primo atto a Londra, martedì 29 aprile alle ore 21.00.