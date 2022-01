PSG su Paquetà? L'agente smentisce: "Non ci arrivata alcuna richiesta"

Nelle ultime ore in Francia è circolata la voce che vorrebbe il PSG interessato a Lucas Paquetà, attualmente in forza al Lione. A spingere per l'arrivo del brasiliano nella capitale francese sarebbe il direttore sportivo Leonardo che già l'aveva portato al Milan nel gennaio 2019. Intervistato da RMC Sport però Eduardo Uram, agente del calciatore, ha raffreddato la pista: “Il suo trasferimento non è all'ordine del giorno. Leonardo lo conosce molto bene, dai tempi del Flamengo, ma qualcuno ha messo tutto assieme per generare questa speculazione. Non è arrivata alcuna richiesta né a me né al Lione per Lucas. - continua Uram - L'unica cosa che conta in questo momento è che il ragazzo sia in ottima forma, giochi bene e sia fra i migliori calciatori della Ligue 1”.