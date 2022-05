Pulici sugli stadi pieni: "È tornato il calcio vero, in pandemia non lo era"

MilanNews.it

Paolo Pulici, ex attaccante, si è così espresso al Corriere dello Sport sugli stadi pieni: "È tornato il calcio vero, perché quello che abbiamo visto negli scorsi due anni non lo era. Vuol dire parlare di calcio, nella sua versione più naturale. Una partita senza tifosi non ha senso di esistere. Il pubblico ti dà la carica, la motivazione. Anche quando fischia o contesta, in fondo non è che si possa andare in campo solo per sentirsi belli e basta. Bisogna giocare per i propri tifosi, sempre. Sono loro che permettono ai calciatori di essere ricchi e famosi, di fare il lavoro più bello che ci sia. Gli stadi pieni avrebbero cambiato i risultati delle ultime stagioni? Credo di sì, cambia la pressione e la percezione di ciò che accade, tant'è vero che da quando son tornati a riempirsi gli stadi abbiamo visto giocatori quasi spaventati. È assurdo, ma sembra proprio così. E non sarebbero cambiati solo i risultati"