Pulisic, allarme rientrato: ci sarà contro il Torino per l'esordio in campionato

L'assenza contro il Monza per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi aveva un po' fatto preoccupare i tifosi del Milan, ma l'allarme sembrerebbe essere rientrato praticamente subito. Salvo incredibili colpi di scena, scelte tattiche o ricadute, Christian Pulisic sarà regolarmente in campo per l'esordio in campionato del nuovo Milan di Fonsca domani sera contro il Torino.

Lo statunitense ha recuperato dalla botta alla caviglia che non gli ha permesso di essere al 100% in occasione del memoriale dello storico presidente rossonero, al quale ha comunque assistito dalla tribuna insieme al neo acquisto del Milan Emerson Royal.

Pulisic potrebbe e dovrebbe dunque partire titolare contro il Torino, squadra alla quale tiene particolarmente visto che è quella contro cui ha segnato il suo primo gol a San Siro con la maglia del Milan.