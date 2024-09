Pulisic, che avvio. Quarto gol stagionale in sei partite

Continua l'avvio di stagione straordinario di Christian Pulisic, anche oggi in gol. Quarta rete stagionale tra Champions League e Serie A, la terza in campionato dopo quelle contro Parma e Venezia.. Oggi lo statunitense ha sbloccato il derby con una serpentina speciale che ha trovato impreparata tutta la retroguardia nerazzurra.

Ieri, in conferenza, Fonseca non ha lesinato con i complimenti per il numero 11: "Me l'aspettavo così forte? Sì, me lo aspettavo. Può giocare in diverse posizioni, è intelligente. Me lo aspettavo".