Pulisic convince Di Canio: "È un giocatore che fa la differenza"

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento domenicale con il programma 'Sky Calcio Club' condotto da Fabio Caressa, l'ex calciatore ed oggi opiniionista sportivo Paolo Di Canio non ha potuto non esaltare Christian Pulisic, decisivo anche ieri in occasione di Verona-Milan. Queste le sue dichiarazioni.

"Pulisic ha grande esperienza, ha vinto. E' un giocatore che ha una rapidità, un controllo palla, velocità di pensiero, è un giocatore che soprattutto in Italia può fare ancora meglio. Perché non sta trovando, facciamo gli scongiuri per lui, quegli infortuni che poi l'hanno rallentato muscolarmente perché sù (in Premier League ndr) è molto più intenso, e sta dando continuità. E' un giocatore che fa la differenza: da esterno, viene dentro, va a rimorchio. Adesso è arrivato con una corsa sul tap-in di 50-50 metri. Ha una freschezza, ed una capacità importante".