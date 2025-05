Pulisic e Reijnders, le luci del Milan in una stagione troppo deludente

In un’annata che ha lasciato solo ombre che luci per il Milan, due nomi hanno brillato più degli altri: Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. Nonostante una stagione segnata da diverse battute d’arresto e con solo la Supercoppa Italiana come trofeo ottenuto, i due rossoneri hanno saputo trascinare la squadra in più momenti chiave della stagione.

Pulisic, arrivato la scorsa estate tra qualche scetticismo, ha smentito ogni dubbio a suon di prestazioni (e gol). L’americano ha chiuso la stagione con numeri da protagonista assoluto: 17 gol e 10 assist complessivi, che lo rendono il giocatore offensivo più prolifico del Milan. Decisivo tra le linee, continuo nell’arco dei mesi nonostante qualche problema fisico, ha saputo conquistare San Siro sin da subito.

Accanto a lui, anche Reijnders si è imposto come uno degli uomini più affidabili del centrocampo. Sempre presente e al centro del gioco, l’olandese ha dimostrato personalità e visione, tanto da attirare l’interesse di top club europei come il Manchester City (affare che, con ogni probabilità potrebbe andare in porto nei prossimi giorni)

In mezzo a un bilancio stagionale in chiaroscuro, il rendimento di Pulisic e Reijnders è uno dei pochi motivi per sorridere in casa rossonera.