Pulisic sulla moda: "Al Milan ci sono alcuni ragazzi con un grande stile come Leao e Loftus-Cheek"
Parlando con WWD a pochi giorni dall'inizio del Mondiale, Christian Pulisic, attaccante degli Stati Uniti e del Milan che è reduce da una seconda parte di stagion con i rossoneri molto negativa, ha parlato così del suo momento: "Non importa cosa succede, continuo sempre a spingere e a cercare di migliorare. Una mia debolezza? Forse il fatto di essere troppo duro con me stesso a volte. Mi aspetto sempre molto da me stesso" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.
Pulisic ha poi risposto anche ad una domanda sulla moda: "Chi ha più stile? Ci sono alcuni ragazzi con un grande stile al Milan. Rafa Leao ha sicuramente potenziale nella moda e può tirare fuori cose che non tutti potrebbero. Aggiungo Ruben Loftus-Cheek. Sembra sempre sicuro di sé senza sembrare che si stia sforzando troppo, cosa che apprezzo. È più anche il mio stile".
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