Pulisic non si allena con gli Usa: in dubbio per l'amichevole contro l'Ecuador

Arrivano notizie poco incoraggianti dal ritiro della nazionale degli Stati Uniti che, nella notte italiana, affronterà in amichevole l'Ecuador ad Austin, Texas, in amichevole. Sulla carta è previsto lo scontro fra due rossoneri: l'americano Christian Pulisic e l'ecuatoriano Pervis Estupinan. Eppure il numero 11 del Milan, il miglior giocatore del mese di settembre in Serie A, potrebbe non prendere parte alla gara. Come riporta ESPN, infatti, Pulisic ha saltato l'allenamento di rifinitura ed è in dubbio per la partita.

A confermarlo è stato lo stesso CT Mauricio Pochettino che ha parlato in conferenza stampa non solo di Pulisic ma anche dei suoi compagni Antonee Robinson e Alejandro Zendejas. Queste le parole di Pochettino: "Abbiamo alcuni problemi con giocatori come Christian Pulisic, che oggi non si è allenato, e con Antonee Robinson. Dovremo valutare domani se saranno disponibili o meno. Alex Zendejas: se si tratta davvero di un problema fisico, non crediamo che Alex farà parte della partita"