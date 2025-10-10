Nesta: "Io vorrei essere come Ancelotti anche da allenatore. È un fenomeno"

Alessandro Nesta è stato protagonista di una lunghissima e bellissima intervista al podcast "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli. Un tuffo nella carriera di uno dei centrali di difesa più forti della storia del calcio che, tra i punti più alti della sua traiettoria, ha avuto anche la duratura e fortunata esperienza al Milan, squadra di cui ha fatto letteralmente la storia. Il difensore romano ha parlato di tutto e in particolare di quella sua squadra rossonera: delle vittorie, delle sconfitte, di Berlusconi, Ancelotti, Maldini e tanti altri personaggi di rilievo. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Su Ancelotti: “Io vorrei essere come lui anche da allenatore. La serenità del mister io non ce l’ho, forse perché lui vince sempre. È un fenomeno. Ogni tanto Berlusconi gli diceva qualcosa o comunque c’era sempre pressione ma lui aveva questa capacità di assorbire tutte le rotture di scatole con la squadra che aveva zero problemi. Era sereno, sigaretta e grappino anni fa. Io gliela invidio questa serenità. Il primo anno che l’ho incontrato io veniva da anni alla Juventus in cui era stato contestato: da quella Champions a Manchester è volato. Ha questa capacità di gestire i grandi giocatori che è unica, sa perfettamente dopo una vittoria o dopo una sconfitta cosa deve dire al grande giocatore”