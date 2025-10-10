Juventus, Tudor dà una settimana di riposo ai suoi dopo il pari contro il Milan

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - E' stata una settimana di lavoro decisamente corta per la Juventus di Igor Tudor: il tecnico, infatti, ha concesso quattro giorni liberi ai calciatori rimasti in città e non convocati dalle rispettive nazionali. I bianconeri si rivedranno alla Continassa nella giornata di lunedì 13 ottobre, quando la squadra inizierà a proiettarsi verso la trasferta sul campo fissata per domenica 19 alle 12.30. Nel quartier generale bianconero invece i protagonisti sono stati alcuni giovanissimi Junior Member, i quali hanno avuto l'opportunità di condividere il rettangolo verde dello Juventus Training Center con i loro idoli al termine dell'allenamento odierno. (ANSA).