Effetto Modric, Ibra: "Gli abbiamo detto 'entra e fai tu'. Non sono stupito"

vedi letture

Questa mattina Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare davanti ai microfoni, non dietro le maschere istituzionali di qualche evento ma mettendosi a nudo come parte della dirigenza rossonera. Il Senior Advisor milanista ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport questa mattina in cui ha parlato del suo ruolo, ha sottolineato quello che non è andato l'anno scorso e messo in rilievo quello che potrebbe andare bene quest'anno. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Zlatan Ibrahimovic sull'impatto di Luka Modric con il Milan e sulle sue enormi qualità tecniche e morali: "Siamo diversi, lui è leader in campo, fuori si prende poco spazio, ma ha portato l'esperienza che mancava. Anche se non avesse giocato da 'wow' solo standogli vicino ti dà qualcosa. In campo gli abbiamo detto 'entra e fai tu'. Non sono stupito, gioca così da vent'anni".