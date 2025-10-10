Un rossonero e mezzo nella probabile formazione dell'Italia U21 per la gara contro la Svezia

Questo pomeriggio l'Italia U21 gioca la sua terza partita del girone di qualificazione all'Europeo di categoria. A settembre, nelle prime due gare dirette dal nuovo CT Silvio Baldini, gli Azzurrini hanno battuto Montenegro (1-2) e Macedonia (1-0): oggi alle 18.15 a Cesena, viene a fare visita la Svezia che è ferma a quota 3 punti. Quindi il 14 ottobre la sfida all'Armenia: l'U21 italiana deve tenere il passo della Polonia, anch'essa a punteggio pieno nel gruppo dopo due gare.

Le indiscrezioni della vigilia raccontano che nella formazione italiana ci sarà spazio per un rossonero... e mezzo! Infatti Silvio Baldini nel suo undici titolare schiererà a sinistra, con ogni probabilità, il terzino milanista Davide Bartesaghi, partito dal primo minuto allo Stadium contro la Juventus. In campo però, al centro dell'attacco, ci sarà anche Francesco Camarda che, anche se gioca nel Lecce in questa stagione, è di proprietà rossonera. Sarà l'esordio in U21 per Camarda, dopo che a settembre è stato costretto a saltare gli impegni per infortunio.

La probabile formazione dell'Italia U21:

ITALIA U21 (4-3-3):

Martinelli

Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi

Pisilli, Lipani, Ndour

Pafundi, Camarda, Koleosho

All. Baldini

A disp.: Mascardi, Idrissi, Guarino, Dellavalle, Berti, Dagasso, Cherubini, Ekhator, Fini