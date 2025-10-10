Nesta sul Milan di oggi: "Nel periodo tra Maldini e Tare il Milan ha perso identità, non riconoscevo più niente"

vedi letture

Alessandro Nesta è stato protagonista di una lunghissima e bellissima intervista al podcast "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli. Un tuffo nella carriera di uno dei centrali di difesa più forti della storia del calcio che, tra i punti più alti della sua traiettoria, ha avuto anche la duratura e fortunata esperienza al Milan, squadra di cui ha fatto letteralmente la storia. Il difensore romano ha parlato di tutto e in particolare di quella sua squadra rossonera: delle vittorie, delle sconfitte, di Berlusconi, Ancelotti, Maldini e tanti altri personaggi di rilievo. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Sul Milan di oggi: “A me piace questa parte di Milan. È arrivato Tare che ha esperienza e la testa a posto: dopo l’uscita di Maldini e l’entrata di Tare, in mezzo a questo il Milan ha perso l’identità, non riconoscevo più niente. Un peccato perché il Milan ha una storia e identità troppo forti per essere lì nel magazzino e non ascoltata. Quella cosa la devi portare dietro. Mi piacerebbe che Paolo Maldini potesse tornare: per me potrebbe andare ovunque ma lui sta a casa perché per lui è il Milan o niente. È fatto per stare al Milan e il Milan è fatto per stare con lui. Prima o poi l’amore ritornerà”