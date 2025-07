Pulisic si dice elettrizzato dal pensiero di disputare il Mondiale in casa

vedi letture

Christian Pulisic ha cominciato la sua terza stagione con la maglia del Milan. L'attaccante americano fin dal suo primo anno si è affermato come uno dei giocatori più importanti del club rossonero e nell'ultimo anno è stato senza dubbio, al pari di Tijjani Reijnders, il miglior giocatore della rosa. Oggi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport direttamente dal ritiro rossonero in Asia e Paifico, dimostrando di avere idee chiare sulla stagione che inizierà tra meno di un mese, sul nuovo tecnico Allegri e su diversi suoi compagni, vecchi e nuovi. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Christian Pulisic sulla possibilitò di giocare il Mondiale in casa nell'estate 2026: "Sarà una grande stagione e molti giocatori vorranno disputarla al massimo perché verrà conclusa dalla Coppa del Mondo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Per me disputare il Mondiale nel mio Paese è un sogno e voglio lavorare per essere pronto al più grande evento del mondo del calcio. Sono elettrizzato al pensiero di parteciparvi, ma prima c’è un’intera annata da giocare con la maglia del Milan. Adesso sono concentrato solo su quella, anche se in un angolo della testa il pensiero del Mondiale c’è".