Pulisic straordinario: ottavo gol in A, 14° stagionale

Sulla vittoria in rimonta del Milan a Lecce c'è, come spesso accaduto in questa stagione, la firma di Christian Pulisic. L'attaccante americano è stato il protagonista assoluto della rimonta con una doppietta (uno su rigore) che ha portato i rossoneri dal 2-0 al 2-3. Per il numero undici si tratta dei gol numero 7 e 8 in campionato, mentre invece il conto stagionale è arrivato a 14. Una stagione, a livello individuale, da ricordare per Captain America.