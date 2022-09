MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ogni giocatore della Germania riceverà 400.000 euro in caso di vittoria ai Mondiali di Qatar 2022. Il premio è stato maggiorato di 50.000 euro in più rispetto ai 350.000 euro di Russia 2018, in cui a trionfare fu la Francia. La notizia è stata riportata da Reuters, citando fonti della Federcalcio tedesca.