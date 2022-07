Qatar a rischio per De Paul? Il motivo è la causa di divorzio con l'ex-moglie

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rodrigo de Paul potrebbe essere costretto a rinunciare al Mondiale. Lo ha svelato il presidente della Federcalcio argentina, Claudio Tapia, in un'intervista rilasciata in patria. Il motivo? Il giocatore dell'Atletico Madrid è attualmente in causa con la sua ex moglie, che chiede il pagamento di un assegno alimentare milionario all'ex giocatore dell'Udinese. In base alle leggi del Qatar, però, è necessario avere una fedina penale pulita, senza processi o condanne pendenti: "Questo è quello che si capisce dai regolamenti FIFA", ha detto Tapia. "Non è stato ancora stabilito l'importo degli alimenti. Credo che ora stiano avviando il processo di divorzio. Conosco bene De Paul, conosco i suoi sentimenti nei confronti dei bambini. Credo che tutto si risolverà nel migliore dei modi".