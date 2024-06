Quagliarella consiglia il 9 per il Milan: "Per me è Depay: ha esperienza ed è abituato a giocare in grandi campionati"

Fabio Quagliarella, ospite di Calciomercato - L'Originale, si è espresso in merito alla questione centravanti del Milan. A specifica domanda, Quagliarella ha scelto, con ben pochi dubbi, l'attaccante secondo lui migliore per i rossoneri: "Depay è quello più giusto, con più esperienza, abituato a giocare campionati importanti con squadre importanti. Quando indossi la maglia del Milan, comunque... non è facile giocare a San Siro".

Quindi chiaro il voto. "Io voto Depay, Zirkzee è un gran bel giocatore, ma è più una seconda punta a parer mio".

LE PAROLE DI MARCHETTI

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, in diretta su Sky Sport 24 fa il punto sugli obiettivi del Milan per l'attacco. Queste le sue dichiarazioni:

“Oltre a Zirkzee, che è la trattativa più importante che sta portando avanti in questo momento per importanza di giocatore e ruolo, il Milan non vuole stare a guardare e basta, ha individuato una lista di “anti-Zirkzee”, potremmo chiamarli così. A partire da Dovbyk del Girona, uno dei protagonisti in Ucraina. Possiamo aggiungere certamente il nome di Demirovic, attaccante bosniaco dell’Augusta, lo scorso anno ha fatto 15 gol in Bundesliga e la valutazione complessiva da 25 milioni di euro. Però è una prima cifra che fa in questo momento l’Augusta.

C’è anche il nome di Depay nella lista dei giocatori del Milan, con l’olandese che andrà a parametro zero. Non soltanto Zirkzee, che rimane l’obiettivo numero uno del Milan. Rimangono i problemi di cui abbiamo sempre parlato e il Milan continua a guardarsi intorno per allargare i propri orizzonti”