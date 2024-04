Quale futuro per Thiago Motta? DAZN svela le percentuali

Nel post partita di Bologna-Monza durante il programma 'Tutti Bravi dal Divano' in onda su DAZN, la redazione della nota piattaforma streaming si è divertita a parlare del futuro di Thiago Motta analizzando le percentuali di quelle che potrebbero essere le prossime destinazioni in carriera dell'allenatore italo-brasiliano.

Ad oggi la permanenza dell'ex Spezia a Bologna è pura utopia, anche se le percentuali non sono bassissime, così come quelle di un suo possibile approdo sulla panchina del Milan. Secondo la redazione di DAZN, infatti, c'è un 15% di possibilità che Thiago Motta possa diventare il nuovo allenatore del Diavolo a partire dalla prossima stagione. Inutile dire che la favorita in assoluto resta la Juventus.

FUTURO THIAGO MOTTA: LE PERCENTUALI

Juventus 60%

MILAN 15%

Bologna 15%

Bayern Monaco 10%