Quali leader nel Milan? Virdis: "Theo ma deve essere nel verso giusto"

Pietro Paolo Virdis, nel corso della sua carriera, è stato capace di far esultare sia i tifosi del Milan che quelli della Juventus. Oggi probabilmente a entrambe le tifoserie piacerebbe avere un attaccante con lo stesso senso del gol del sardo, dal momento che uno dei problemi principali di entrambe le squadre sembra proprio la continuità nell'andare in gol. In vista della gara di domani dell'Allianz Stadium, determinante per la rincorsa al posto Champions, Virdis è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport.

Le parole di Virdis sui leader nel Milan: "Nel Milan c’è Maignan, anche se qualche errore recente…Non sta rendendo secondo le reali capacità. Aggiungo Theo Hernandez, ma deve essere nel verso giusto. E’ stato fantastico in passato, ha trascinato il Milan a grandi livelli, ci ha fatto divertire. Sulla fascia sinistra spingono lui e Leao del quale non puoi fare a meno. Sono determinanti. Ma Leao va ad alti e bassi, in passato ha fatto di più e meglio. Ormai lo conoscono, lo hanno studiato, lo raddoppiano, è meno facile partire ed andare"