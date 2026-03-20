Qualificazioni a Euro 2027, i convocati dell'Italia U21 per Macedonia del Nord e Svezia: c'è Bartesaghi

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(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico della nazionale Under 21 Silvio Baldini per i match di qualificazioni a Euro 2027 contro la Macedonia del Nord di giovedì 26 marzo a Empoli (ore 18.15, diretta Rai 2) e contro la Svezia a Boras martedì 31 (ore 18.30 su Rai 2). Gli Azzurrini sono al momento secondi con un bilancio di 5 vittorie e una sconfitta e inseguono la Polonia prima a punteggio pieno per il primo posto nel girone E, unico a garantire l'accesso diretto all'Europeo. Tra i convocati, è la prima chiamata per per Daffara dell'Avellino, per Mannini e Cacciamani della Juve Stabia, ma soprattutto per il difensore dell'Atalanta Honest Ahanor, che da pochi giorni ha ottenuto la cittadinanza italiana.

Questa la lista dei 24 giocatori a disposizione del Ct Baldini: - Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone); - Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli); - Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Juve Stabia), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma); - Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone). (ANSA).