Quando e contro chi sarà la prossima amichevole del Milan

Il Milan rientrerà in Italia subito dopo l'amichevole che si giocherà questa notte a Las Vegas contro il Barcellona. Dopo un probabile giorno di pausa i rossoneri torneranno ad allenarsi a Milanello (Chukwueze e Musah si uniranno al gruppo) e inizieranno a preparare l'impegno successivo: il I Trofeo Silvio Berlusconi che andrà in scena contro il Monza all'UPower Stadium che è in programma tra una settimana esatta, martedì 8 agosto alle ore 21.