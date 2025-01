Quando gioca il Milan in Supercoppa: per Conceiçao non c'è molto tempo

vedi letture

Come dichiarato anche dallo stesso Sergio Conceição in conferenza stampa, non ci sarà molto tempo per il Milan per preparare la sfida alla Juventus. I rossoneri, infatti, scenderanno in campo già dopodomani a Riyad per affrontare i bianconeri nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana. Calcio d'inizio alle 20:00 italiane del 3 gennaio.