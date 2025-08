Quando Jashari diceva: "Giocare a San Siro è un sogno che diventa realtà, non si può descrivere a parole"

In occasione della sfida di Champions League di fine ottobre 2024 tra Milan e Club Brugge Ardon Jashari, intervistato dai colleghi di TNT Sports, parlava di quanto fosse speciale per lui giocare a San Siro, che da oggi diventerà il suo nuovo stadio. Queste le sue parole di qualche mese fa:

“È un sogno che diventa realtà. Quando ero bambino, non ricordo esattamente l’anno, ero qui con mio padre e mio fratello per vedere la partita tra Milan e Barcellona, quella in cui Boateng aveva segnato quel famoso gol. Ero in alto ed era difficile riconoscere i giocatori… Ora però sono qui e wow, è una sensazione incredibile essere sul campo e giocarci, è una cosa che non si può descrivere a parole”.