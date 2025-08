Mercato in entrata, il Milan insiste per Athekame: il punto della situazione

vedi letture

Dopo l'arrivo di Ardon Jashari, il mercato del Milan (in entrata) non sembra esser finito qui. Infatti, la dirigenza rossonera è al lavoro per regalare a mister Allegri in nuovo rinforzo in difesa. Il nome, come sappiamo è quello del giovane svizzero Zachary Athekame, oggi in forza allo Young Boys.

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito web, "La trattativa tra lo Young Boys e il Milan per Athekame riprenderà giovedì 7 agosto. Non prima di venerdì 8, inoltre, arriveranno risposte o notizie definitive riguardo a una possibile intesa per il calciatore".