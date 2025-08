VIDEO MN - Iniziate le visite mediche di Ardon Jashari

Inizia ufficialmente il primo giorno a tinte rossonere di Ardon Jashari. Il centrocampista, come dimostrano le immagini raccolte dal nostro inviato, è arrivato pochi istanti fa presso la clinica "La Madonnina" a Milano per svolgere le visite mediche di rito.

Successivamente lo svizzero si recherà al Centro Ambrosiano per i test di idoneità sportiva e infine sarà a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà al Milan per le prossime cinque stagioni.