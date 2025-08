Modric a Milanello: le prime giocate da centrocampista rossonero

vedi letture

Un sogno diventato finalmente realtà. Luka Modric è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, e nella giornata di ieri ha potuto allenarsi (insieme ai suoi nuovi compagni) presso il Centro Sportivo Milanello. Un campione che non ha età, e che sicuramente potrà dare il giusto apporto nello spogliatoio gestito da Mister Allegri. Dopo il grande bagno di folla di due giorni fa presso lo store del Milan di Via Dante, Modric potrà presto esordire con la maglia rossonera in amichevole sabato pomeriggio alle 16.00 contro il Leeds.

Intanto, postato sul profilo Instagram rossonero, il primo video di Luka Modric in azione a Milanello: corsa, passaggi, visione e tanta qualità: la "Modric-Cam" In attesa di vederlo sul campo con la maglia rossonera.