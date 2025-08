Jashari-Milan, il programma della giornata: in mattinata le visite mediche

Finalmente ci siamo. Ardon Jashari si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il ragazzo, talento della Svizzera, ha voluto fortemente vestire la prestigiosa maglia del Diavolo, spingendo come non mai a questo trasferimento che finalmente, tra poche ore diventerà ufficiale. Intanto, in mattinata svolgerà le visite mediche presso la Clinica Medica la Madonnina, a Milano.

Una trattativa diventata telenovela dell'estate, visti i continui rifiuti e muri eretti dal Brugge. Ormai lo possiamo dire: in attesa del comunicato ufficiale, il Milan potrà contare finalmente sull'apporto del talento svizzero, voglioso di mettersi in mostra a San Siro per quelli che tra pochi giorni diventeranno i suoi nuovi tifosi.