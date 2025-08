Prima del Bari, ancora due amichevoli per il Milan: il calendario completo

Al ritorno dalla tournée estiva, gli allenamenti riprenderanno oggi e serviranno a preparare le prossime due amichevoli, le ultime prima dell'impegno di Coppa Italia contro il Bari il 17 agosto.

- 09/08, Dublino: Leeds United-Milan ore 16.00

- 10/08, Londra: Chelsea-Milan ore 16.00

BIGLIETTI CHELSEA-MILAN

AC Milan comunica che i biglietti per il settore ospiti relativi a Chelsea-Milan, sfida amichevole in programma domenica 10 agosto alle 15.00 (ora locale) allo stadio Stamford Bridge, saranno disponibili sul sito Vivaticket a partire dalle ore 12.00 di venerdì 11 luglio. Ad oggi c'è ancora disponibilità.

Il prezzo del biglietto per assistere a Chelsea-Milan è di 37€ e ogni acquirente potrà acquistare un massimo di 4 biglietti. A seguito dell'acquisto online sarà emessa una ricevuta in formato PDF, con le indicazioni per la ricezione del titolo e l'accesso allo stadio.

Il Chelsea, tra l'altro, avrebbe chiesto informazioni su Ardon Jashari, centrocampista classe 2002 del Club Brugge. Il centrocampista svizzero è stato però molto chiaro con gli inglesi e ha fatto subito sapere che lui vuole solo il Milan. Lo riferisce Nieuwsblad in Belgio che aggiunge che la trattativa tra i belgi e i rossoneri sta andando avanti ormai da diverse settimane e che il giocatore sta spingendo da tempo per trasferirsi a Milanello, ma per ora la fumata bianca non è ancora arrivata.