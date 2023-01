Quando rientrerà Maignan? Pioli: "Al momento non lo sappiamo, sicuramente non a breve"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana, soffermandosi anche sul rientro di Mike Maignan: "Al momento non lo sappiamo. Le valutazioni ci dicono che ancora non è possibile spingere. Quindi non so le tempistiche, sicuramente non a breve. Non mi interessa cosa dicono in Francia. La cicatrice non è ancora a posto e quindi non possiamo rischiare".