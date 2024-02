Quando si giocherà il ritorno tra Rennes e Milan di Europa League

Vince e convince il Milan all’esordio stagionale in Europa League: l’andata dei playoff contro il Rennes finisce 3-0 con una doppietta di un dominante Loftus-Cheek (rete al 32esimo di testa su cross di Florenzi e raddoppio al 47esimo su sviluppi di un corner) e il gol bellissimo di Rafa Leao, arrivato dopo una triangolazione superba con Theo Hernandez.

Tra una settimana, il 22 febbraio, il ritorno in Francia con un ampio vantaggio da gestire: appuntamento alle 18:45 al Roazhon Park di Rennes, in cui il Milan dovrà non perdere con almeno tre gol di scarto per passare il turno ed essere presente al sorteggio di venerdì 23 febbraio.