Quarto gol in tre partite di precampionato per Olivier Giroud

© foto di www.imagephotoagency.it

Con il raddoppio di ieri sul Marsiglia, Olivier Giroud è già arrivato a quota quattro gol in questo precampionato rossonero. La rete del Velodrome si aggiunge alla doppietta contro il Colonia e al rigore trasformato contro gli ungheresi dello ZTE. Considerando che il 9 del Milan non ha preso parte all'amichevole contro il Wolfsberger, fanno quattro gol in tre partite per il bomber francese.