Questo Milan va aiutato, ora più che mai: a Conceiçao date un vero numero nove e almeno un altro centrocampista

Archiviata (quasi) la pratica Champions League, con l'ultima partita contro la Dinamo Zagabria da vincere per forza per poter accedere direttamente agli Ottavi, il Milan di Conceiçao vuole fare bene anche in campionato. Domenica arriva il Parma, ma la squadra rossonera ha la grande necessità di essere rinforzata in questa sessione invernale di mercato. Walker a parte, a questa squadra servirebbero degli acquisti mirati. Il focus sulle esigenze rossonere.

Alla ricerca di un bomber: Gimenez il sogno

Lo abbiamo riportato nelle scorse ore e ci saranno nuovi aggiornamenti nel corso della giornata. Il sogno del Milan è Santiago Gimenez del Feyenoord, attaccante messicano classe 2001 che farebbe impazzire tutti nel mondo milanista. I tifosi votano sì, anche la dirigenza al lavoro per provare a prelevare il giovane bomber già in questa sessione di mercato, ma non è facile visto il costo del cartellino e le pretese (giuste) del club olandese. E' quello che serve? Sì. Giocatore forte fisicamente e con una buona esperienza anche tra Champions e Europa League. Segna in ogni modo e con grande facilità, vedi il primo gol che fa al Bayern Monaco, uno spettacolo. Nel modo di giocare che sta avendo Conceiçao un VERO numero 9 sarebbe ideale, poichè Morata e Abraham non danno e non daranno le giuste garanzie in ottica gol. Gimenez il sogno, ma è un grande sì.

Urge anche un centrocampista

E' ormai un tema quasi storico in questa stagione, ma a centrocampo il Milan è troppo corto. Fofana e Reijnders giocano sempre, e sono anche sempre più stanchi. Il rientro di Bennacer è sicuramente una bella notizia, ma non colma le lacune a livello numerico della rosa. Fofana è un giocatore ibrido, può giocare ovunque ma non è di certo un puro centrocampista. Quindi? Oltre ad un numero nove, e forse a un difensore centrale se dovesse partire Pavlovic a questa squadra servirebbe troppo un altro centrocampista, almeno uno. Le caratteristiche sono queste: capace di gestire il pallone e forte fisicamente, magari un doppione di Fofana come fisicità e corsa, ma non è facile. Piace Bondo del Monza, ma bisognerà capire se la dirigenza vorra affondare per dare alla squadra anche un giusto e sacrosanto rifiato a Reijnders e Fofana.