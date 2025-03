Qui Lecce, stamattina rifinitura a porte chiuse al Via del Mare

Lecce impegnato ieri al mattino in una seduta di allenamento al Via del Mare. come è stato appreso dai canali ufficiali del club. Assente Marchwiński - si legge nel report ufficiale del club - mentre Helgason e Krstovic si sono allenati regolarmente in gruppo. Questa mattina è in programma la rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare dove i giallorossi affronteranno il Milan domani alle ore 18:00 nella gara valevole la 28ª giornata della Serie A Enilive.

Il programma del 28° turno di Serie A. Per il Lecce, come detto, è in programma la sfida contro il Milan: entrambe sono reduci da un ko in campionato, i salentini contro la Fiorentina, i rossoneri contro la Lazio.

07/03/2025 Venerdì 20.45 Cagliari-Genoa DAZN

08/03/2025 Sabato 15.00 Como-Venezia DAZN

08/03/2025 Sabato 15.00 Parma-Torino DAZN

08/03/2025 Sabato 18.00 Lecce-Milan DAZN

08/03/2025 Sabato 20.45 Inter-Monza DAZN/SKY

09/03/2025 Domenica 12.30 Hellas Verona-Bologna DAZN

09/03/2025 Domenica 15.00 Napoli-Fiorentina DAZN

09/03/2025 Domenica 18.00 Empoli-Roma DAZN/SKY

09/03/2025 Domenica 20.45 Juventus-Atalanta DAZN

10/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Udinese DAZN/SKY