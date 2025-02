Quinta squadra in Champions, Milan e Atalanta compromettono il ranking. Ora è durissima

L'Italia avrà la quinta squadra in Champions? Non più. Come temuto, la Spagna stava andando molto più veloce e ci ha superato nel giovedì di Europa e Conference League. Paghiamo caro le sconfitte di Atalanta e Milan, oltre al pari della Roma. Nulla è ancora perduto, a partire dalle gare di ritorno dove sarà fondamentale mantenere tutte le nostre rappresentanti. E sperare in un harakiri del Real Madrid contro il Manchester City e magari (cosa assai improbabile) della Real Sociedad contro il Midtjylland. Il Betis, che ha vinto 0-3 a Gent, è già con un piede e mezzo agli ottavi di Conference League.

Ranking quasi compromesso, per il quinto posto Champions l'Italia ora deve sperare in un suicidio di massa delle squadre spagnole, a partire da stasera col Real Madrid. Le eliminazioni di Milan e Atalanta al turno intermedio di Champions sono una botta terribile. Tuttavia non è ancora detta l'ultima parola, ma non si può più sbagliare, a partire dalla Juventus impegnata questa sera ad Eindhoven e dalla Roma che deve a tutti costi superare il turno e dalla sua avrà il fattore Olimpico contro il Porto, avversario storicamente complicato. Questo è lo scenario attuale:

1. Inghilterra 20.892

2. Spagna 18.035

- - -

3. Italia 17.812

4. Portogallo 15.550

5. Germania 15.546

6. Francia 14.357

7. Belgio 13.950

8. Olanda 13.416

9. Grecia 11.062

10. Svezia 10.125

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. Inter 25.750 punti

2. Atalanta 21.000

3. Lazio 20.000

4. Milan 20.000

5. Juventus 18.250

6. Fiorentina 14.000

7. Roma 12.500

8. Bologna 11.000

Punti totali 142.500 - Media 17.812

Questo è invece il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine del mercoledì di Champions. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee

1. Real Madrid 138.500

2. Manchester City 137.750

3. Bayern Monaco 127.250

4. Liverpool 123.500

5. Paris Saint-Germain 102.500

6. Inter 101.750

7. Roma 101.500

8. Borussia Dortmund 98.750

9. Chelsea 95.500

10. Bayer Leverkusen 95.250

11. Barcellona 93.250

12. Atletico Madrid 91.500

13. Manchester United 89.500

14. Arsenal 88.000

15. Benfica 86.250

16. Atalanta 82.000

17. Villarreal 82.000

18. Porto 79.750

19. Milan 78.000

20. Lipsia 78.000

21. Juventus 74.250

23. Lazio 70.000

32. Napoli 61.000

37. Fiorentina 55.000

92. Bologna 18.633

Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2026/27.

Quattro posti Champions 2026/27

1. Inghilterra 106.624

2. Italia 93.168

3. Spagna 88.596

4. Germania 83.456

5. Francia 69.522

Tre posti Champions 2026/27

6. Olanda 65.316

Due posti Champions 2026/27

7. Portogallo 61.566

8. Belgio 55.150

9. Repubblica Ceca 43.300

10. Turchia 42.900

11. Grecia 37.687

12. Norvegia 36.312

13. Austria 35.350

14. Scozia 34.750

15. Danimarca 33.356